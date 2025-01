Noinotizie.it - La tecnologia della tarantina Asymmetrica sbarca a Las Vegas Da oggi la più importante fiera internazionale dell'elettronica di consumo

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:Ladia Lase presenta la sua spin-off NiJù. Due sono prototipi che il Ceo Marco Capani e il team multidisciplinare presenteranno al CES 2025: MIA (acronimo di Mirror Interactive Assistant) e CITYCONN.Il CES 2025, ovvero il “Consumer Electronics Show” è la piùdedicata all’di, che si terrà dal 7 gennaio fino al 10 in Nevada. Le aziende che parteciperanno, tra cui, provengono da quattordici regioni italiane e sono state selezionate dall’ICE (l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazionee imprese italiane) e operano in ambiti che vanno dalla sensoristica avanzata, alla mobilità intelligente, fino alle soluzioni di clean-tech e salute.