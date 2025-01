Spazionapoli.it - La “cura” Conte fa sorridere il Napoli: azzurri primi in una speciale classifica!

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calcio– L’arrivo di Antonioha portato un’aria del tutto diversa. Ora, glisonoin una.La stagione delprosegue al meglio. Glisono stati assoluti protagonisti del girone d’andata di Serie A, motivo per il quale laè soddisfacente. Ben 44 punti conquistati in 18 giornate, per sottolineare ancora una volta il lavoro svolto da Antoniodurante imesi in Campania. Il tutto, ovviamente, è stato reso possibile dai calciatori che non hanno mai smesso di seguire il proprio tecnico. L’annata è molto lunga, ma intanto, la squadra azzurra è già prima in una, conla difesa è un bunker: i numeriLa prima parte di stagione è ormai chiavata e in casanon si può non essere felici.