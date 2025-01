Jose Mourinho scatena uno sfogo furioso sull’arbitraggio della Super Lig turca in seguito alle polemiche del Galatasaray

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-07 19:06:00 Giorni caldissimi in redazione!L’natore del Fenerbahceha pronunciato unoiconiconellaLig, sostenendo che il campionato opera in un ambiente “tossico”.I suoi commenti sono arrivati ??dopo la controversa vittoria per 2-1 delsul Goztepe, un risultato che li ha portati in testa alla classifica con otto punti di vantaggio.Goztepe, sentendosi offeso dall’arbitraggio nella partita di sabato, ha rilasciato una dichiarazione chiedendo un’azione immediata.Il club ha chiesto che “un sistema arbitrale straniero temporaneo venga istituito immediatamente” e ha espresso la propria frustrazione nei confronti del campionato, affermando: “Vogliamo una lega di meritati vincitori”.Intervenendo dopo la vittoria per 2-1 del Fenerbahce contro l’Hatayspor domenica,è intervenuto sulla controversia.