Jannik Sinner incrocia Djokovic sulla porta | cala il gelo a Melbourne | Video

Jannik Sinner incrocia Djokovic sulla porta: cala il gelo a Melbourne

Insieme al compare di doppio Nick Kyrgios, nuova accoppiata non troppo fortunata, Noleha passato le vacanze di Natale e Capodanno a dire la sua sul caso doping che riguarda, il suo grande rivale sul finire del 2023 diventato vera e propria bestia nera nel corso dell'ultima stagione, tanto da batterlo a ripetizione e soffiargli comodamente il primo posto nel ranking Atp. Agli internazionali di Brisbane, il quasi 38enne serbo è uscito ai quarti contro l'americano Opelka e agli ottavi, insieme a Kyrgios, contro il croato Metkic e l'australiano Venus. Doveva essere solo un allenamento in vista del primo slam della stagione, gli Australian Open, ma non è andato bene e la delusione rischia di rilasciare parecchie scorie negative in vista dell'appuntamento clou dei prossimi giorni.