Iran dagli Usa a Pg Milano ancora nessun atto su Abedini

Alla Procura generale dinon è arrivatonuovo documentoStati Uniti riguardante Mohammed Adebini Najafabadi, l’ingegnere meccanico svizzero-iano arrestato lo scorso 16 dicembre a Malpensa su richiesta di Washington con le accuse di cospirazione, associazione a delinquere e violazione delle leggi sul commercio di materiale dual-use civile e militare con l’, in vista della prima udienza per l’estradizione fissata per il 15 gennaio. La Procuratrice generale Francesca Nanni per il momento non ha tuttavia modificato il proprio “parere negativo” rispetto alla richiesta di domiciliari, presentata alla quinta sezione della Corte d’appello dall’avvocato Alfredo De Francesco, che assiste il 38enne, accusatoUsa di aver utilizzato la propria società svizzera per permettere a Teheran di installare tecnologia sui droni in uso al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione e in particolare sul drone che il 28 gennaio 2024 ha colpito una base in Giordania e ucciso tre soldati americani.