Inter-news.it - Inzaghi: «In difesa non abbiamo ricambi, dispiace averla persa così»

Leggi su Inter-news.it

è chiamato a spiegare cosa sia successo stasera, nell’inaccettabile secondo tempo della finale di Supercoppa Italiana2-3 contro il Milan. Le sue parole a Inter TV.IL COMMENTO DEL TECNICO – Ecco cosa ha detto Simonedopo la sconfitta all’Inter: «Che è una sconfitta dolorosa per come si era messa la gara.preso il 2-1 su palla nostra, poiavuto occasioni clamorose per fare il 3-1. Ripartiremo com’era già successo in altre partite, ma chiarametne in una finale perderefa male. Era sempre una finale, da 2-0 perderla 3-2maanchein questo modo. Siamo mancati un pochettino nella compattezza, nei minuti finali e nel chiudere la gara: avevamo avuto delle occasioni per chiuderla.Perora l’Inter deve reagireRISCATTARSI SUBITO –guarda oltre: Ora dobbiamo ripartire, chiaramente perdere una finale fa male.