Inter emergenza infortuni | le condizioni di Calhanoglu De Vrij e Thuram

. In casamomenti di riflessione dopo la partita di ieri sera a Riyad. La sconfitta in Supercoppa contro il Milan costa il primo trofeo della stagione, con una gara thriller per via della rimonta rossonera ai danni dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Lo stesso tecnico piacentino dovrà non solo gestire l’animo dei giocatori ma anche l’e Decostretti ad uscireNonostante l’sia andato in vantaggio per 2 a 0, tra fine del primo e inizio del secondo tempo, Simone Inzaghi ha dovuto affrontare la prima brutta notizia – ancor prima della rimonta finale del Milan.Infatti, intorno al 35esimo minuto del primo tempo, l’è costretta a fare il primo cambio: Kristjan Asllani entra al posto di Hakan. Il centrocampista turco ha richiamato l’attenzione della panchina nerazzurra perché poco dopo la mezz’ora di gioco ha capito di non essere in condizione.