Inter due giorni di riposo Poi testa al Venezia – SM

L’è rientrata a Milano con tanta amarezza. I nerazzurri, spiegano a Sportmediaset, prenderanno duediprima di tornare a preparare la gara contro il– Archiviata l’amara sconfitta in Arabia Saudita contro il Milan, l’è rientrata a Milano in mattinata.bassa e zero parole in aeroporto come riportato da Sportmediaset. I nerazzurri adesso, riposeranno dueprima di tornare a correre ad Appiano Gentile in vista della trasferta di domenica pomeriggio a. Simone Inzaghi sa bene che dovrà centellinare le forze visti i tanti impegni nel giro di tre settimane. Adesso però, servirà recuperare le forze e dimenticare al più presto la sconfitta nel derby di Riyadh con il Milan che si è preso la sua ottava Supercoppa Italiana., un solo focus: ritornare a correreFOCUS – A Sportmediaset poi, ha parlato l’inviato vicino a casa