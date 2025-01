Ilgiorno.it - Influenza 2025 in Lombardia, il picco a metà gennaio: i virus, i sintomi e le precauzioni

Milano, 7– Terminate le festività natalizie con l’Epifania, questa mattina hanno riaperto le scuole e tanti uffici. Il ritmo frenetico torna quello di prima, nonostante i buoni propositi di inizio anno. Ma oltre al fatto di provare a non farsi travolgere dagli impegni giornalieri, bisogna fare attenzione all’. In agguato - causata soprattutto dalla triade "viaggi-baci-abbracci", come l’ha definita il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio Fabrizio Pregliasco – e che dovrebbe registrare il suo. ILa durata LeLa campagna vaccinale Gli hotspot infettivologici IDiversi iche colpiscono in questo momento oltre mezzo milione di persone e quello predominante è l'le A/H3N2, quella australiana.