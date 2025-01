Ilfogliettone.it - Il Vaticano sceglie la prima prefetto donna. E lancia anche un messaggio a Trump

In un colpo di scena che riscrive le pagine della storia ecclesiastica, Papa Francesco ha nominato suor Simona Brambilla come primoa capo del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Al suo fianco, come pro-, il cardinale Angel Fernández Artime, noto per il suo lungo servizio come rettore dei Salesiani.Non meno significativa è la decisione di affidare al cardinale Robert McElroy la guida della diocesi di Washington, una mossa che suona come un campanello d’allarme per l’amministrazione. McElroy, già vescovo di San Diego, è celebre per le sue posizioni progressiste, in particolare per il suo impegno a favore dei diritti dei migranti e della comunità LGBTQ+, e per le critiche aperte alla politica migratoria del neo-eletto presidente degli Stati Uniti.