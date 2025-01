.com - Il Pagante torna con il nuovo singolo Clamo feat sillyelly

Ila far vibrare le casse con il)Il 2025 si apre con una situanel vero senso della parola: Ila far vibrare le casse con il), fuori venerdì 10 gennaio in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe e disponibile in pre-save.Dopo un 2024 costellato da singoli che brillano Oro come Spingere e Maranza, e un fitto calendario live che ha visto Ilcalcare i palchi dei festival e club più importanti, il duo milanese si prepara ad un altro capitolo memorabile, con ilbrano ad anticipare un album di prossima uscita che promette di continuare a sorprendere e a ridefinire il suono delle notti italiane.Il progetto multiplatino 100% milanese, fenomeno transgenerazionale e trendsetter della clubbing life mondana, questa volta accoglie la regina dell’hyperpop italianoin unuring esplosivo prodotto dal team di producer ITACA.