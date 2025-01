Calciomercato.it - Frattesi via dall’Inter con lo scambio: la mossa che gela la Juventus

Rumours di mercato in aumento su Davide, il centrocampista può lasciare i nerazzurri: attenzione a una operazione che può riguardare da vicino i bianconeriLa grande forza della rosa dell’Inter è sottolineata dal fatto che un giocatore come Davidefaccia fatica a trovare spazio. Il centrocampista ha dimostrato ripetutamente, quando chiamato in causa, di poter fare la sua parte per i nerazzurri, eccome, ma nonostante questo è ancora dietro nelle gerarchie della mediana dei campioni d’Italia, alle spalle dei vari Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.viacon lo: lachela– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Per Simone Inzaghi è certamente un lusso poter contare su un sostituto di questo genere. Ma l’ex Sassuolo vorrebbe chiaramente maggiore minutaggio sul terreno di gioco, che per il momento non ha ancora trovato (21 presenze in stagione, di cui però solamente otto da titolare).