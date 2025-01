Lettera43.it - Egitto, un bambino italiano di 9 anni è morto a Marsa Alam

Mattia Cossettini, undi 9originario di Tricesimo, in provincia di Udine, è, in, durante una vacanza con i genitori. La famiglia, arrivata nel Paese il 2 gennaio, sarebbe dovuta rientrare in Italia il 9 gennaio. Mattia ha accusato un malore durante un’escursione in barca, perdendo conoscenza. Ripresosi momentaneamente, è stato portato all’ambulatorio medico del villaggio turistico, dove gli è stato diagnosticato un colpo di calore. Gli sono stati prescritti riposo e una flebo ricostituente, ma poche ore dopo le sue condizioni sono peggiorate, rendendo necessario il trasferimento in ospedale, dove però ilè deceduto. Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso, che potrebbe essere legato a un’emorragia cerebrale, e per verificare eventuali ritardi nei soccorsi.