"È normale che mi abbiano prescritto Nuvating per azzerare il mio assetto ormonale?"

Salve dottore, sono in cura presso un centro per la PMA a causa di un forte ovaio policistico. Mi sono sottoposta alla prima stimolazione ovarica con dosi basse, ma ho ottenuto solo due follicoli, così si è deciso di provare con rapporti mirati che però non hanno esitato in una gravidanza.Nel frattempo ho interrotto la terapia di cardioaspirina e ovuli di Proggefik per far tornare il ciclo. Al secondo giorno di ciclo sono andata a l’ecografia, durante la quale la ginecologa mi ha detto che il corpo luteo dell’ovaio destro (dove non ho ovulato) non si è riassorbito e quindi non posso cominciare una nuova stimolazione.Per accelerare i tempi di assorbimento mi è statoNuvaring, un anello vaginale. È possibile? Io provo a rimanere incinta e mi danno un contraccettivo? Può aiutarmi a capire? La ringrazio in anticipo per la risposta.