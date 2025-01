Pronosticipremium.com - Domani al via la vendita dei biglietti per AZ Alkmaar-Roma: le info per i tifosi

Laha iniziato il nuovo anno come meglio non poteva, battendo 2-0 la Lazio ed aggiudicandosi un derby che potrà dare grande fiducia in vista del prossimo futuro. Un obiettivo sarà quello di continuare il cammino in Europa League, dove dopo le prime sei giornate la classifica recita 14° posto a quota 9 punti. Come in campionato, i giallorossi hanno fatto fatica fino a questo momento, trovando riscatto nell’ultimo match con il Braga.Contro i portoghesi lasi è imposta con un netto 3-0, rilanciando le proprie speranze di poter centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza passare dai playoff. Per farlo bisognerà però fare bottino pieno nelle prossime due partite, a partire da quella con l’AZ, in una trasferta che si prospetta complicata. Proprio in vista di questa gara, in programma il prossimo 23 gennaio, alle ore 18.