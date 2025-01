Pianetamilan.it - Derby, Inzaghi: “Avevamo tante assenze, complimenti a loro”

Simone, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo ilInter-Milan, finale della Supercoppa Italiana 2025 che si è giocata all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Cos'è successo: "Che abbiamo riaperto la partita noi, il gol del 2-1 probabilmente è viziato da un fallo su Asllani: si può anche non fischiare, ma la palla era nostra e lì abbiamo riaperto una partita che sembrava chiusa. Eravamo in controllo, quella punizione ha riaperto la gara. Ci sono stati errori e imprecisioni, ma la squadra ha fatto quello che doveva per provare a vincere. Avevo i difensori che hanno accumulato fatica, ma non potevo cambiare. Dovevamo chiudere la partita sul 2-0, ora torneremo in Italia con una sconfitta molto dosa. Torniamo in Italia molto stanchi con qualche acciacco, dovremo reagire come abbiamo sempre fatto".