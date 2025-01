Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Florenzi festeggia la vittoria della Supercoppa | SOCIAL

Ieri sera, ilha battuto 2-3 l'ed ha portato a casa laItaliana, l'ottava nella sua storia. Alessandro, infortunato, ha voluto condividere suila sua gioia per questa.Nonostante l'infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo dall'estate,è andato in Arabia Saudita per volere di Sergio Conceicao. Il neo-allenatore rossonero, infatti, ha voluto anche lui al fianco dei propri compagni. Il terzino destro è arrivato alnel 2021 dalla Roma e, alla sua prima stagione col Diavolo, ha vinto lo Scudetto segnando anche 2 gol in quella Serie A contro Empoli e Verona.Dopo laItaliana di ieri sera,ha condiviso un post su Instagram con tutta la squadra ed il trofeo, sollevato da Davide Calabria e Mike Maignan.