Gossipnews.tv - Denunciata e Arrestata: Si Mette Male Per La Gieffina!

Leggi su Gossipnews.tv

Fermata durante una protesta:ed. Ecco che cosa è accaduto!Nelle ultime ore, Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e attivista per i diritti degli animali, è stata protagonista di un episodio che ha fatto discutere. L’exè stata fermata dalla Polizia a Roma durante una manifestazione contro la corrida, organizzata davanti alla basilica di San Paolo fuori le Mura, dove era in corso l’apertura della quinta Porta Santa del Giubileo 2025.Daniela, sostenuta dall’associazione PETA, si era posizionata davanti alla basilica con un cartello che recitava un messaggio chiaro: “Chiudete la porta alla corrida.” L’intento della protesta era quello di sollecitare il Papa a prendere una posizione chiara contro questo sport sanguinario, considerato una delle forme più crude di violenza sugli animali.