Thesocialpost.it - Daniele Scarpaci precipita in un dirupo: recuperato il corpo senza vita dell’escursionista

Si è conclusa nella tarda serata di lunedì 6 gennaio la complessa operazione di recupero deldi, escursionista palermitano di 60 anni, morto dopo essereto in undurante un’escursione sulle Madonie.Leggi anche: Chiara Ferragni, incidente in montagna (con parolaccia): cos’è successoLa dinamica dell’incidentefaceva parte di un gruppo partito da Piano Zucchi con l’obiettivo di raggiungere la cresta di Pizzo Antenna Piccola, a 1697 metri di altitudine. L’incidente è avvenuto a circa 1400 metri, in una zona impervia coperta da neve e ghiaccio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe scivolato, cadendo per oltre 20 metri e finendo contro le rocce sottostanti.L’intervento dei soccorsiL’allarme è stato lanciato dai compagni di escursione tramite il Numero Unico di Emergenza 112.