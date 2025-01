Lanazione.it - Dalla Carriona a Riyad. Il pane di Pandolfo alla corte dell’emiro. Francesco Carusi in Arabia

CARRARADall’antico mulino sul Carrione al cuore pulsante e superavveniristico di, passando per Mosca. È la parabola scendente di, meglio noto come, panificatore sopraffino che ha deciso di portare il suo sapere nella capitale e centro finanziario dell’Saudita, dove un anno fa ha aperto Rustic Bakery, specializzata in, focaccia farcita e dolci italiani, aggiudicandosi collaborazioni e catering con i più grandi gruppi, dal Mandarin Hotel al Crown Plaza, dal Radisson Blu al Fairmont Hotel, fino ai pop up store di Dolce e Gabbana e Dior. "Adesso la nostra ambasciata è attiva per valorizzare l’autenticità italiana - raccontada- Il turista del Golfo conosce solo Roma, Milano, Portofino, Amalfi: l’intento è fari capire che l’Italia è fatta di tante tradizioni".