Conceicao | Botta grande 1-0 Inter carattere Milan! Leao fenomeno

venuto dopo, finale di Supercoppa italiana andata in scena alla Kingdom Arena di Riad e vinta dai rossoneri 3-2. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo affidate a Mediaset dal tecnico rossoneroCOMPATTEZZA – Sergioha parlato così al termine di: «Sono molto contento per i giocatori perché non era facile, l’ambiente non era al meglio e noi avevamo pochi giorni per lavorare su tante cose. Anche perché affrontavamo due squadre di grandissimo livello. Il merito va a loro che hanno assorbito tutto quello che abbiamo detto, chiaramente ci sono stati errori e cose da migliorare perché l’avversario era di qualità, ma sono coscienti di questo. Con umiltà possiamo fare sei mesi buoni per arrivare in zona Champions dove dovrebbe essere il, e non al settimo posto come in questo momento.