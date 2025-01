Gamberorosso.it - Che cos'è lo sconosciuto risotto di gò spiegato da un grande chef di Laguna

Leggi su Gamberorosso.it

Il paganello e il gò sono pesci che vivono nelle lagune, privilegiando fondali fangosi, e sono relativamente semplici da catturare perché abboccano facilmente (altro detto romagnolo: “Sei proprio un paganello” a indicare una persona credulona). Il che ne hanno fatto dei prodotti di poco valore, tanto da essere diventati l'esca viva per antonomasia e presenti in molte ricette attribuibili ai pescatori. Eppure sono riusciti a conquistare gli, da Gianluca Gorini - DaGorini a Bagno di Romagna è tra i nuovi Tre Forchette della guida Ristoranti d'Italia 2025 - che ha utilizzato il paganello (a esser precisi, ghiozzo paganello) in più occasioni, anche per creare una salsa acidula perfetta con i fusilloni vongole e finocchio di mare sott'aceto, a Lionello Cera: mitico il suodellacon il gò (ghiozzo gò).