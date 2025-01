Ilfattoquotidiano.it - C’è ancora domani in lizza come Miglior Film per l’Oscar 2025? Nemmeno per idea: ecco come stanno davvero le cose

C’èinperper. Nonostante diverse fonti di stampa italiane abbiano lanciato la “notizia”, ildiretto da Paola Cortellesi non è inper entrare nelle nominationalle notte degli Oscar che si svolgerà il 2 marzo prossimo. Andando a spulciare tra le pagine dell’Academy online, dove ci sono i titoli deiattualmente in votazione per le nomination (segnatevi il 17 gennaio per sapere i finalisti), qualcuno ha confuso la lista deieleggibili per partecipare alla 97esima edizione degli Oscar (“general entry”) dove C’èappareThere’s still tomorrow, e la categoria dell’eleggibilità a “Best picture ()” sottostante dove non appare. Tra la prima categoria e la seconda non c’è alcun giudizio di merito personale dei membri dell’Academy, ma un semplice riscontro tecnico rispetto ai criteri di ammissione generale alche concretamente C’ènon deve aver superato.