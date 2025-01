Ilrestodelcarlino.it - Casolare andato a fuoco. Subito la demolizione

Il progetto che Fabrizio Principi e la sua associazione, la Omphalos di Recanati, stanno realizzando per creare un centro di supporto per bambini e ragazzi con autismo ha recentementeun imprevisto significativo. Nella notte di Capodanno, infatti, un incendio ha danneggiato gravemente ildi loro proprietà, che insiste nell’area che dovrebbe ospitare la struttura riabilitativa. Inizialmente la causa dell’incendio non era chiara, ma l’ipotesi più accreditata è quella che dei vandali abbiano lanciato fuochi d’artificio o petardi sull’edificio causando l’innesco dele il conseguente crollo del tetto. Principi, insieme ad altri membri dell’associazione, ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri visto che la casa è una loro proprietà. Vicino aldanneggiato c’è una telecamera di sorveglianza che, in teoria, avrebbe potuto fornire immagini utili per identificare i colpevoli.