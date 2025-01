Inter-news.it - Brocchi certo: «Inter-Milan? Confermata una cosa dei derby!»

ha commentato il successo delin Supercoppa italiana contro l’. L’ex giocatore si concentra su un fattore.SFAVORITI VINCENTI – Ospite su Radio Serie A, Christianha commentato il successo delsull’in Supercoppa: «L’con l’Atalanta ha creato più occasioni e lui logicamente in tutte c’era dentro. Stasera i difensori delhanno concesso poco, ma quando ci sono stati gli attacchi scoperti hanno fatto fatica. Però sono stati bravi a contenere i due attaccanti dell’, ma entrambi hanno messo in difficoltà la squadra rossonera. Però neivincono gli sfavoriti, perché inconsciamente metti qualin più. Quando tu pensi di non averne più, hai un 30% di riserva. Penso che in questi due giorni, tra Roma-Lazio e, ci sia stato un po’ questo».