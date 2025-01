Tvzap.it - Bottiglie di plastica, dopo il tappo che non si stacca arriva un’altra novità

Leggi su Tvzap.it

diilche non si: cosa succede da gennaio 2025 – Ledicambiano ancora.l’introduzione delche non si, una norma comunitaria mira a ridurne ulteriormente l’impatto ambientale. A partire da gennaio 2025 ci saranno ulteriori. (le foto)Leggi anche: Terremoto di magnitudo 6.8, bilancio devastante: edifici crollati e oltre 50 mortiLeggi anche: Donna accoltellata nel parcheggio del supermercato: choc in Italiadiilche non siDall’anno scorso ledihanno ilche non si. Lo sappiamo un po’ tutti. Si tratta di un piccolo sforzo per poter evitare la dispersione dei tappini dinell’ambiente.