Bocciata | la figuraccia di Christine Lagarde ecco chi stronca la numero uno della Bce

Qualcuno potrebbe dire che è divisiva. Che per un presidenteBce non è proprio un vanto. Madovrà accontentarsi. Del resto, non capita così spesso che il capopolitica monetaria dell'Europa, per sua stessa ammissione, non riesca a vedere più in là del suo naso, sbagliando tutte le previsioni sull'inflazione, e mandi a picco le Borse all'indomanipiù terrificante pandemia del dopoguerra dichiarando che non spetta alla Bce «ridurre gli spread» (12 marzo 2020, Piazza affari -17%). L'Eurotower è stata troppo lenta nel tagliare i tassi d'interesse per aiutare l'economia stagnante dell'Eurozona. È questo il verdetto che emerge da una rilevazione condotta dal Financial Times su ben 72 economisti dell'Ue. Per carità, non tutti si sono scagliati contro la