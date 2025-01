.com - Atalanta, le ultime sugli infortunati

Dopo la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter, l'Atalanta ha ripreso la preparazione in vista del match in programma sabato alle 15 contro l'Udinese. Gasperini deve valutare attentamente la situazione di tanti calciatori fermi per infortunio. Kolasinac si era fermato contro l'Inter in Supercoppa italiana per una contusione; Bellanova, invece, era rimasto in panchina per un fastidio al ginocchio. Nella giornata di ieri i due hanno lavorato regolarmente in gruppo, con il resto dei compagni di squadra. Adesso tocca a Gasperini capire come gestirli in vista della gara contro l'Udinese di Runjaic, in calendario nella giornata di sabato. Con il rientro di Bellanova, il tecnico della Dea avrà a disposizione un'alternativa a Zappacosta, Ruggeri e Palestra, i tre esterni impegnati in Supercoppa.