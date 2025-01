AsL Roma 3 | apre l’Ambulatorio Specialistico di Gastroenterologia Pediatrica al Grassi

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 7 gennaio 2025 – Sarà operativo dal 15 gennaiodiall’Ospedale G.B.di Ostia. La struttura si trova al piano terra, all’interno della UOC di Pediatria dell’Ospedale G.B.diretta dalla Dott.ssa Luisa Pieragostini.sarà affidato alla cura della Dott.ssa Anna Maria Zingoni.“L’apertura di questo centro rappresenta un primo passo per una “Nuova Pediatria”. Il progetto della nostra azienda prevede infatti la successiva realizzazione di altri ambulatori, come per esempio Allergologia, Prevenzione della Sindrome Metabolica, Ecografia Cerebrale, Cardiologia Neonatale e. L’obiettivo è quello di evitare alle famiglie di Ostia e del territorio limitrofo il fenomeno della migrazione in altri ospedali o in centri privati e garantire un ventaglio più ampio di prestazioni, assicurando ai piccoli le cure migliori”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL3.