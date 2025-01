Ilrestodelcarlino.it - Altre cinque biciclette rubate a Capodanno. Censimento su Facebook

Ladri diin azione anche durante le festività natalizie. Il raid è stato messo a segno la notte di, quando molti senigalliesi, per non ‘rischiare’ la patente brindando al nuovo anno, hanno optato per raggiungere la festa in piazza in bicicletta. Sonoi mezzi rubati e segnalati sui social dove i proprietari hanno postato le foto, nella speranza che qualcuno possa riconoscere le. Chi le ha, potrebbe averle utilizzate per un piccolo tragitto e poi abbandonate, come avviene spesso per i mezzi sottratti in città e sul lungomare. Due leche sono state postate sul gruppo‘Furti e segnalazioni Senigallia’, entrambe rinvenute nei pressi della stazione ferroviaria. Ladri diche non risparmiano nemmeno i ragazzi: due quelle sottratte la notte dia due adolescenti che le avevano lasciate, regolarmente legate, in prossimità del Foro Annonario.