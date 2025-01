Pronosticipremium.com - Accordo Beto-Torino, ora si tratta con l’Everton: Roma avvisata

Continua la festa per le vie della capitale dopo un derby che ha risollevato il morale di un popolo giallorosso martoriato da una prima parte di stagione che dire travagliata non rende l’idea.che però non può concedersi il lusso di abbassare la guardia, a partire dalla difficile trasferta di Bologna, il tutto in mezzo ad un calciomercato che deve necessariamente portare novità. Dalla questione Baldanzi ad una difesa da puntellare, fino al post Le Fée e ad un vice Dovbyk non facile da individuare. Su quest’ultimo puntoè un nome caldo, ma occhio all’imprevisto.Tuttosport lancia la notizia dell’tra ile il calciatore, che ha dato il via libera per il trasferimento in granata. Tanta voglia di tornare ai fasti dei tempi all’Udinese per il portoghese, avviluppatosi in un Everton che non lo ha mai visto esplodere in Premier League.