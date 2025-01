Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 7 gennaio: Graziano Bini ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

edGenova nel destino, e non solo perché terminò la carriera in rossoblù. Al Ferraris infatti (contro la Sampdoria) disputò la prima e ultima partita in Serie A. Con la fascia di capitano sollevò la Coppa Italia ’78, decidendo la finale dopo le reti di Maurizio Restelli e ‘Spillo’ Altobelli. Campione d’Italia nel 1980 (con l’ultima squadra ‘scudettata‘ tutta italiana prima della riapertura delle frontiere), inseguito festeggiò un’altra coccarda tricolore. Di lui si ricorda anche un gol in una semifinale della Coppa Campioni: il 71955 è natoè il centenario dalla nascita di Ragnar Larsen, il quale in Italia indossò le maglie di Lazio e Genoa. Avrebbe compiuto novant’anni Manuel Mestre, vincitore di una Coppa di Spagna e due du Coppe delle Fiere con il Valencia.