News.robadadonne.it - Abbiamo già romanticizzato il primo femminicidio dell’anno: quello di Eliza Stefania Feru

Leggi su News.robadadonne.it

Ildel 2025 è avvenuto a soli quattro giorni dall’inizio.La prima vittima didel 2025 è, 30 anni, uccisa dal marito Daniele Bordicchia, 39 anni, che si è poi suicidato.È ile già è stato raccontato dalla stampa nel modo peggiore possibile con Bordicchia che è il“bravo ragazzo” che fa fuori la donna “che amava troppa”, per la quale avevaUn crimine che, ancora una volta, accende i riflettori su una tragedia che non è mai un episodio isolato ma parte di una piaga sistemica.Ildi. I fattiSecondo le prime ricostruzioni,si trovava sul divano in salotto quando Bordicchia, che di mestiere faceva la guardia giurata, le avrebbe sparato il colpo mortale con la pistola di ordinanza.