Van Dijk difende Alexander-Arnold dopo la triste prestazione contro il Man Utd

2025-01-06 18:37:00 Il web non parla d’altro:Il capitano del Liverpool Virgil vanha smentito le speculazioni secondo cui il futuro di Trentavrebbe influenzato ladel terzino destroil Manchester United domenica.ha faticato durante il pareggio per 2-2, regalando palla nella preparazione del primo gol dello United e non riuscendo ad avere un impatto significativo prima di essere sostituito all’86’ da Conor Bradley.Nei giorni precedenti la partita, sono emerse notizie secondo cui il Liverpool aveva rifiutato un approccio del Real Madrid, interessato a ingaggiare il nazionale inglese durante la finestra di mercato di gennaio.Ciò ha aumentato le speculazioni sul futuro del difensore, soprattutto con il suo contratto in scadenza in estate.