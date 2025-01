Lanazione.it - Una carovana di amici e castiglionesi al cippo Meoni in Mauritania

Arezzo, 6 gennaio 2025 – UnadialinSale l’attesa per la serata evento di sabato 11 gennaio al Teatro Mario Spina Il 31 dicembre scorso, nel giorno esatto in cui Fabrizioavrebbe compiuto 67 anni, una “” dihanno fatto visita alin memoria di Fabrizio, posizionato proprio nel punto in cui il grande campione castiglionese perse la vita l’11 gennaio 2005 durante la Dakar. Il gruppo, composto da circa venti persone e capitanato dal castiglionese Federico Milighetti, ha visto la presenza di alcunidi Castiglion Fiorentino e del Moto Club, oltre che dell’ex campione di motociclismo Giovanni Sala. In Africa laha percorso migliaia di chilometri (circa 4000) in auto prima di raggiungere la, e in particolare la zona dove si trova ilin memoria di Fabrizio.