Trofeo delle Regioni IP 2025, la Campania conquista il torneo al Polo Natatorio di Ostia

– E’ stato il commissario tecnico della Nazionale Maschile di Pallanuoto, Alessandro Campagna, a premiare i giovani vincitori delIP, aldi. Nella finale trae Lazio, è stata la prima compagine ad avere la meglio in una partita entusiasmante e combattuta. I Campani hanno vinto per 6-4 e in rimonta (erano sotto di 1-3 nel primo periodo). Il giocatore migliore è stato Pietro Maria Iannicelli, figlio dell’ex giocatore di Serie A Marco Iannicelli, che ha messo a segno ben 4 gol nella rete avversaria.La finale ha avuto di nuovo le due squadre protagoniste e per la quarta volta in competizione.Il racconto della competizione, i risultatifinali, la classifica e i marcatori – Fonte Federnuoto/federnuoto.itLa Liguria si aggiudica il terzo posto.