Segreti quattro stagioni per capelli sani Anche con freddo e vento

Sapere come proteggere ida, umidità e calore è il primo step per una chioma sana e bella. Iinfatti, sono costantemente esposti a fattori ambientali e abitudini che possono danneggiarli. Che si tratti di, sole, umidità o strumenti di styling come la piastra, è importante adottare strategie efficaci per mantenere ie protetti. Inconsapevolmente o meno, sottoponiamo iad ogni genere di stress. Un uso scorretto di spazzole, piastre, arricciae phon, mail ricorso a trattamenti troppo aggressivi, come colorazioni ripetute, permanenti e stirature chimiche, sono comportamenti che possono indebolire la struttura capillare.