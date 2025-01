Ilgiorno.it - Schianto notturno sulla Padana superiore. Sei feriti, nessuno grave

Leggi su Ilgiorno.it

Carambola notturna fra auto- mobili, in sei finiscono in ospedale. Fortunatamentedi loro sarebbe in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto l’altra notte sull’ex Statale in territorio di Gorgonzola. Avrebbe coinvolto due auto, ciascuna con tre persone a bordo. Ancora in corso da parte dei carabinieri la ricostruzione esatta della dinamica dello, semifrontale e violento. Sul posto con le forze dell’ordine sono arrivate immediatamente due ambulanze e automedica con equipaggio del 118, che si sono occupati dei, tre uomini e tre donne di età compresa fra i 23 e i 56 anni, tutti stabilizzati sul posto e poi trasin ambulanza e in codice giallo ai pronto soccorso di due ospedali milanesi. Secondo una prima ricostruzione uno dei due conducenti avrebbe perduto il controllo dell’auto provocando un salto di corsia e l’impatto con la seconda vettura proveniente in senso opposto.