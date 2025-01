Santa Marinella, conclusa la prima opera realizzata con i fondi del Pnrr

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 gennaio 2025 – Sarà consegnata alla città ladi intervento compiuta con idel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-. E’ infatti prevista una cerimonia di inaugurazione per giovedì 9 gennaio alle ore 10:30, a cui prenderanno parte il Sindaco Pietro Tidei, i rappresentanti delle Autorità civili e militari della città.“L’Amministrazione Comunale rispetta ampiamente i tempi previsti, concludendo con anticipo i lavori di riqualificazione della scuola Pirgus,grazie ai 450 mila euro del- ha annunciato il sindaco Pietro Tidei– Un progetto che ha visto la messa in sicurezza e la ristrutturazione dei locali del plesso scolastico, restituendo auna scuola sicura e efficiente.La nostra attenzione nei confronti della popolazione scolastica, alunni, insegnanti e collaboratori, è sotto l’occhio di tutti- ha spiegato il Primo Cittadino- Sono stati investiti 5 milioni di euro per l’edilizia scolastica, che da anni necessitava di un intervento massiccio e risolutivo.