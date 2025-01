Ilrestodelcarlino.it - "San Mercuriale, nel chiostro luci più potenti". Il Comune frena sulla chiusura (per ora)

Il vescovo Livio Corazza ha posto un tema sul futuro di San: la "tutela" delche, al contrario di ciò che suggerirebbe la parola, collega piazza Saffi e piazza XX Settembre. Un tema da sempre dibattuto, visto che anche in passato l’area fu oggetto di blitz anti-degrado. Il pastore della diocesi non parla di "", visto che la decisione spetterà (anche) alla Sovrintendenza, ma apre un dibattito in vista del reinserimento delle antiche lunette, il cui restauro è in corso. "Mai dire mai, non escludiamo si possa vagliare più seriamente un domani anche l’ipotesi", concede Vincenzo Bongiorno (foto), vicesindaco con le deleghe al centro e alla cultura. Che però ricorda: "Nei decenni, le quattro lunette, sempre lì nel, non sono mai state fatte oggetto di atti vandalici, anche perché sono collocate ad oltre tre metri da terra".