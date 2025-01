Pronosticipremium.com - Roma Femminile-Fiorentina 3-1, da Haavi a Giugliano: le parole delle giocatrici

Leggi su Pronosticipremium.com

Il nuovo anno si è aperto nel migliore dei modi per la, che nel pomeriggio ha battuto 3-1 laal Picco di La Spezia, conquistando la seconda Supercoppa Italiana della sua storia. Al termine della sfida, Emile, MVP dell’incontro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Buon inizio del nuovo anno. Era il nostro obiettivo e sono molto contenta che siamo riuscite a portare il trofeo a. Sono stata fuori 5 settimane, ho lavorato bene e sono contenta di essere scesa in campo oggi, risultando anche decisiva“. Sull’assist per Giacinti: “Gioco anche d’istinto. Lei non è una grande saltatrice quindi ho cercato di mettere il cross anche un po’ forte. Era importante iniziare bene l’anno e per me è importante essere decisiva. La prossima partita con l’Inter sarà difficile.