Rivoluzione Juventus il tempo è scaduto | la cessione del bianconero è alle porte

Ultimo aggiornamento 6 Gennaio 2025 19:00 di AlessiaIn casasi parla anche di mercato, ilper il giocatoree la suasi avvicina.Con l’inizio di gennaio ha corrisposto in Serie A il via del calciomercato. Diverse squadre saranno attive in questo mese per cedere esuberi e acquistare pedine che possano migliorare la rosa. Tra le big si attendono mosse da parte della, sulla quale nelle scorse ore sono arrivate indiscrezioni riguardanti mercato in entrata e in uscita.La Vecchia Signora, protagonista di un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, dovrà cercare attraverso il mercato di sistemare alcuni buchi in rosa e potenziare i reparti più carenti. A questo proposito, nelle ultime ore, sono arrivate notizie inerenti a un giocatoreche potrebbe salutare Torino.