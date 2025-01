Secoloditalia.it - Riti. La Santa Teofania: ovvero il Battesimo di Gesù, ponte con l’Oriente Cristiano

Leggi su Secoloditalia.it

In pochi sanno che nella Chiesa Ortodossa e, in generale, nella Cristianità d’Oriente, il periodo natalizio si conclude con la festa della. La celebrazione coincide con il 6 gennaio (giorno dell’Epifania) per coloro che seguono il calendario gregoriano o con il 19 gennaio per le Chiese Ortodosse che osservano il calendario giuliano.Mentre in ambito cattolico, con l’Epifania si ricorda la visita e l’adorazione dei Re Magi, la(dal greco theophàneia, dall’unione delle parole Theòs Dio e phàinein manifestarsi) celebra ildinel fiume Giordano ad opera di Giovanni Battista il Precursore: si tratta di un momento di fondamentale importanza, perché in questo atto la Trinità si rivela al mondo e lo Spirito Santo discende sunelle sembianze di colomba. È in questo frangente che avviene la manifestazione della divinità di, perché con ilnel Giordano, Egli si manifesta in quanto Figlio di Dio e Messia.