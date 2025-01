Ranieri vince ancora il derby di Roma mentre il Cagliari trionfa anche in Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-06 00:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Laha sfruttato un gap di 15 punti sui rivali storici della Lazio all’inizio della partita per continuare il record perfetto di Claudioneldinel suo terzo periodo come allenatore giallorosso domenica.Il risultato ha portato laa quattro partite di imbattibilità in tutte le competizioni e ha posto fine alladi tre vittorie esterne consecutive degli avversari.18? SAELEMAEKEEEERS! Raddoppio, 2-0 all’Olimpico!!#Lazio pic.twitter.com/nl7b0t1U5a—LegaA (@A) 5 gennaio 2025Il Monza ha ospitato il, il Genoa ha fatto visita al Lecce e il Parma si è recato a Torino nelle altre partite diA disputate.101GreatGoals ha tutti i dettagli sul calcio italiano della giornata, compresi risultati, gol e conseguenze in classifica.