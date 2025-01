Metropolitanmagazine.it - Quali sono i prodotti top per il make-up per dark skin?

Trovare-up adatti a ogni incarnato non dovrebbe essere complicato, ma spesso lo è. Per lela sfida può essere legata a tonalità sbagliate, pigmenti poco saturi o una gamma dilimitata. Però, alcuni brand, come Fenty Beauty, Danessa Myricks Beauty e Nars, stanno ridefinendo gli standard di inclusività. Mameritano davvero di essere nel tuo beauty case?Il-up perfetto per la: itop consigliati dai-up artistGrazie ai consigli di truccatori esperti, abbiamo selezionato il meglio del-up per incarnati profondi, dai fondotinta con più di 30 tonalità ai blush perfettamente pigmentati, passando per rossetti iconici e ombretti dai colori intensi.Fondotinta ad alta copertura: Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Longwear FoundationIl fondotinta di Fenty Beauty è un must per chi cerca una base perfetta.