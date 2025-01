Ilgiorno.it - Milano, ragazze molestate in piazza Duomo a Capodanno: la Procura apre un’inchiesta sulla denuncia delle turiste belghe

, 6 gennaio 2025 – Un atto che a questo punto era inevitabile. Sulle denunce fatte dallearrivate dal Belgio per festeggiare la notte di, e che hanno dichiarato di avere subito molestie fisiche da parte di un gruppo formato da una trentina di uomini, ladiaprirà formalmente domani un fascicolo d’indagine. I magistrati vogliono quindi fare luce su quanto accaduto la notte di San Silvestro, in una città che, ormai come succede già da diversi anni, ha vissuto una nottata ad alta tensione sotto il filo conduttore dell’insicurezza. A farla scattare sono state in particolare le parole di una studentessa, proveniente da Liegi assieme a un gruppo di cinque amici. L'indagine per violenza sessuale di gruppo, per ora senza indagati, verrà aperta in base a notizie di stampa, in attesa di unadella ragazza, e sarà coordinata dallatrice aggiunta Letizia Mannella.