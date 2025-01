Rompipallone.it - Mercato Juve, Giuntoli al lavoro: cessione e colpo in arrivo

Leggi su Rompipallone.it

Lalavora sulsia in entrata, ma anche in uscita. Con i soldi di una, può arrivare il giusto rinforzo. Di seguito le novità.Lantus è ritornata in Italia dopo essere uscita contro il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Un risultato amaro e deludente sia per la rosa, ma soprattutto per i tifosi che auspicavano ad arrivare in finale per poter provare a vincere il primo trofeo stagionale con Thiago Motta.Tanti i dubbi intorno alla squadra, ma il campionato è ancora lungo e tutto può cambiare. Il mister, per recuperare energie fisiche e soprattutto mentali, ha concesso alla rosa due giorni di vacanze per arrivare al meglio al prossimo match in programma. Martedì 7 gennaio, infatti, i ragazzi di Thiago Motta riprenderanno la preparazione in vista del Derby che andrà in scena sabato 11 gennaio, dove il Torino ospiterà nel proprio stadio la Vecchia Signora alle ore 18.