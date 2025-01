Notizie.com - Meloni – Musk, il giallo dell’accordo con Space X. Il governo: “Nessun contratto firmato”. Il referente: “La tecnologia più sicura e migliore al mondo”

Una fornitura da 1,5 miliardi di euro per le telecomunicazioni delle forze armate italiane nell’area del Mediterraneo.Si tratta di sistemi satellitari per affrontare casi di emergenza come attacchi terroristici o disastri naturali. Una fornitura che ilitaliano sarebbe intenzionato ad affidare allaX di Elon. Una circostanza che da Palazzo Chigi hanno descritto al momento come un “normale approfondimento“., ilconX. Il: “”. Il: “Lapiùal” (ANSA FOTO)Il dettaglio è rimbalzato sui media statunitensi a seguito della visita-lampo della premier italiana Giorgiaal presidente eletto Donald Trump. La stessa Presidenza del Consiglio, però, “smentisce categoricamente, considerandola semplicemente ridicola, la notizia che il tema diX sia stato trattato durante l’incontro“.