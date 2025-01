Thesocialpost.it - Meloni, l’incontro con Trump fa fare un passo avanti per Cecilia Sala e dà uno smacco a Matteo Salvini

tra Giorgiae Donald, avvenuto nella residenza privata di Mar-a-Lago in Florida, rappresenta un evento di grande rilievo politico e strategico. Pur avvolto dal riserbo, alcuni dettagli filtrati suggeriscono un clima positivo e una potenziale apertura per futuri sviluppi tra Italia e Stati Uniti. S itratta di una mossa che non solo porta vantaggi per il caso, ma porta la Premier in una posizione di vantaggio anche nei confronti di, che incontrerà il – quasi – presidente degli Stati Uniti solo il 20 gennaio.Un incontro inedito e riservatoLa visita, durata circa cinque ore, è stata organizzata con estrema discrezione, un approccio che ha lasciato perplessi alcuni esponenti delle istituzioni italiane. Anche Antonio Tajani sarebbe stato informato solo a posteriori, evidenziando come la missione sia stata orchestrata attraverso canali diretti tra lo staff della premier italiana e quello dell’ex presidente statunitense.