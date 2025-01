Oasport.it - LIVE Modena-Trento 1-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: 12-14 si lotta punto su punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-MONZA DIDALLE 17.0013-14 A tutto braccio in pipe Gutierrez!12-14 Mani out Michieletto su pallone perfetto offerto da Sbertoli.12-13 Sanguinetti in primo tempo!11-13 Attacca bene Michieletto in diagonale su palla indietro.11-12 MURO DAVYSKIBA, sull’attacco di Gabi Garcia.10-12 GUTIERREZ IMPRESSIONANTE: prima recupera l’attacco profondo di Michieletto, poi esplode la pipe detonante.9-12 Mani out Gabi Garcia!9-11 MUROO GUTIERREZ!!8-11 Michieletto attacco vincente.8-10 il punteggio da cui si riparte dopo la confusione tra arbitri e segnapunti.Gioco fermo, tanta confusione per i punti da assegnare. Dialogo tra arbitro e segnapunti. Situazione sconcertante che mette tutti in difficoltà.7-10 Tocco di rete e invasione da parte di